Mila: у нас должны быть общие правила, общие запреты и общие наказания

Комментатор RuHub Мила Mila Алиева призвала Valve создать четкий свод правил для киберспортсменов. Она убеждена, что компания создает неприятные прецеденты, когда наказывает в одних случаях и не реагирует в других.

«У нас должны быть общие правила, общие запреты и общие наказания. Вы не можете исключать одного игрока с мейджора и никак не реагировать на другого. Мы все хотим, чтобы киберспорт развивался, но отсутствие реакции иногда может быть худшей реакцией из возможных.



Если игроки не умеют, не хотят, не знают, не контролируют, забывают о том, кто они, то только вы можете сделать так, чтобы таких ситуаций не возникало. У вас есть красная кнопка. Везде в мире и так слишком много такого дерьма, давайте избавим нашу игру и поможем киберспорту в дальнейшем не иметь этой болезни», — написала Алиева в личном Telegram-канале.

Ранее капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин заявил, что намерен отказаться от участия в EPICENTER Major, если Valve не отреагирует на скандал с Себастьяном Ceb Дебсом. Российский киберспортсмен считает, что компания применяет двойные стандарты. Генеральный менеджер VP Роман Дворянкин выразил готовность сыграть на турнире с заменой в случае неблагоприятного сценария.

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb

Генменеджер Virtus.pro выразил готовность выступить на EPICENTER Major с заменой

V1lat: Ceb — один из немногих, кто реально уважал нашу сцену и наш регион всегда