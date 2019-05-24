Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин откажется от участия в EPICENTER Major, если Valve не выступит с публичным заявлением по поводу оскорбительного поведения Себастьяна Ceb Дебса.
«Я не буду участвовать в грядущем EPICENTER Major, который пройдет в родной стране, если Valve открыто не выскажется об этой ситуации и не обеспечит последовательность и прозрачность [своих действий], когда речь заходить о расизме в нашей игре», — написал Березин.
Генеральный менеджер Virtus.pro отметил, что мнение капитана не отображает позицию организации. Однако он подчеркнул, что у него есть право на собственное мнение.
Скандал вокруг игрока OG Себастьяна Ceb Дебса разгорелся после его высказываний в рейтинговом матче Dota 2. Подробнее о нем можно прочитать тут.
- 24 мая 2019
-
16:27
-
15:51
-
13:51
-
12:13
-
09:55
-
00:08
- 23 мая 2019
-
18:36
-
18:11
-
17:48
-
17:28
-
16:55
-
15:21
-
12:03
-
11:52
-
11:22
- 22 мая 2019
-
22:25
-
21:55
-
20:06
-
17:48
-
16:59
-
16:19
-
15:51
-
15:51
-
14:04
-
13:22
-
03:12
-
02:56
-
00:09
- 21 мая 2019
-
22:48
-
19:11
-
18:43
-
15:11
-
13:51
-
11:42
-
11:01