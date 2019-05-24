Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb

Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин откажется от участия в EPICENTER Major, если Valve не выступит с публичным заявлением по поводу оскорбительного поведения Себастьяна Ceb Дебса.

«Я не буду участвовать в грядущем EPICENTER Major, который пройдет в родной стране, если Valve открыто не выскажется об этой ситуации и не обеспечит последовательность и прозрачность [своих действий], когда речь заходить о расизме в нашей игре», — написал Березин.



Генеральный менеджер Virtus.pro отметил, что мнение капитана не отображает позицию организации. Однако он подчеркнул, что у него есть право на собственное мнение.

Скандал вокруг игрока OG Себастьяна Ceb Дебса разгорелся после его высказываний в рейтинговом матче Dota 2. Подробнее о нем можно прочитать тут.

V1lat: Ceb — один из немногих, кто реально уважал нашу сцену и наш регион всегда