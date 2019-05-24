V1lat: хейт порождает хейт, призывы забанить всех — это полный отстой

Виталий v1lat Волочай в своем Telegram-канале объяснил, чем может обернуться скандал с игроком OG для всего сообщества. Комментатор Maincast считает, что Valve должна предоставить понятный свод правил, чтобы участники осознавали последствия. Он также не снимает с себя ответственности за все сказанное в прошлом и считает, что стал одной из причин появления токсичного сообщества в регионе. Пост публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Хейт порождает хейт. Призывы освистывать Себа на Эпицентре — это полный отстой. Призывы забанить всех — это полный отстой, потому что если глубоко копнуть, то у нас не останется и половины игроков мирового топа.



VALVE нужно сделать правила для игроков, которые будут четко указывать, какое наказание понесет игрок, за свое поведение в пабе или на турнире. Игроки должны быть role-models для всех любителей доты, и они должны понимать, что наказания последуют.



От себя лично, скажу, что знаю Себа, как и Куку, как и МС очень давно. И прекрасно знаю, что Себ и МС не ненавидят Россию и русских (кстати, нужно понимать, что под фразой RUSSIANS иностранные игроки определяют не конкретно русских, как нацию, а вообще всех русско-говорящих, и высказывания Себа и МС касаются казахов и украинцев, так же как и русских).

Эти ребята сделали ошибку. Грубую, неисправимую ошибку. Но если мы сейчас набросимся на них, и будем освистывать, обсирать и „давать сдачи“ — лучше от этого комьюнити не станет.

Я стал одной из причин „токсичности и херовости“ Дота комьюнити. И я это осознаю. Поэтому мои призывы „жить дружно“ для многих прозвучат как пустые слова. Но я верю в то, что мы можем жить дружно без всей этой рассистской херни.



Правда, если ВАЛВЕ введут жесткие правила, то проблемы с банами на Твиче для нас станут мелкой проблемкой, уж поверьте, головы полетят так, что мало не покажется никому. И скорее всего прод эту бензопилу попадут очень многие стримеры которых вы любите, игроки за которых вы болеете, и комментаторы которых вы слушаете.



Начиная с Виталия Вилата Волочая.



Всем мир».

Себастьян Ceb Дебс из OG оказался в центре расистского скандала. Он оскорбительно высказывался в адрес русскоязычных игроков в рейтинговом матче. Капитан Virtus.pro Алексей Solo Березин уже объявил о намерении пропустить EPICENTER Major, если Valve никак не отреагирует на ситуацию.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.

V1lat: Ceb — один из немногих, кто реально уважал нашу сцену и наш регион всегда

Mila: у нас должны быть общие правила, общие запреты и общие наказания

Solo откажется от участия в EPICENTER, если Valve не прояснит ситуацию с Ceb