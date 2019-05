Сергей God Брагин: сделаю все возможное, чтобы отборочные TI9 прошли иначе

Мидер команды Team Spirit по Dota 2 Сергей God Брагин прокомментировал результаты состава на отборочных EPICENTER Major. Он назвал выступление провалом и пообещал лучше подготовиться к квалификациям TI9.



«Предпосылки к этому спаду можно было заметить за несколько недель, во время нашего тренировочного процесса. Мы, как коллектив, не выявили эти проблемы. Они частично были очевидны, но всё списывалось на тренировочный процесс.



То место, которое мы заняли на квалификации, — это наш текущий и справедливый уровень игры. Даже если бы мы смогли выбраться в топ-4, мы были бы последней командой в раунде плей-офф. Это неудовлетворительный результат. Это мой личный позор. Последний раунд квалификации на майнор мы проиграли, начиная матч впятером против четверых. Это позор. Мой личный позор. Я сделаю всё возможное, чтобы открытые квалификации на The International 2019 прошли иначе. Но сейчас оправданий не может быть. Это провал», — заявил Брагин в интервью Cybersport.ru.



С января 2019 года Сергей God Брагин выступал в составе микса Old But Gold. С 15 мая киберспортсмены перешли в Team Spirit. В составе организации игроки заняли 6–8-е место в отборочных EPICENTER Major и 3–4-е — в квалификации StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor.