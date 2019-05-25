Себастьян Ceb Дебс: надеюсь я смогу искупить вину перед русскоязычными фанатами

Игрок команды OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс прокомментировал скандал с высказываниями в рейтинговом матче. Он принёс публичные извинения и заявил, что всегда с уважением относился к русскоязычному коммьюнити и не должен был поддаваться эмоциям.
«Прежде всего я хотел бы извиниться перед всеми, кого я обидел своей глупостью. Это включает как русскоязычное сообщество, так и коммьюнити Dota 2 в широком смысле. Я не хочу защищаться и оправдываться. Я несу полною ответственность за свои действия. Просто хочу сказать, что мне стыдно, что я поддался эмоциям. Я хочу признать свою ошибку здесь, чтобы это больше не повторялось.
Вероятно, что русскоязычное коммьюнити сегодня разочаровалось и обозлилось на меня, но я их не виню. Они реагируют с гордостью и твердостью. Я не ожидал от них меньшего. Я всегда относился к русской культуре с почтением и восхищением. Для меня всегда было близко русскоязычное коммьюнити на протяжении всей моей карьеры. Я один из немногих западных игроков, который выступал с русскими игроками в одной команде. Всегда старательно давал интервью для русскоязычного сообщества. Я получал от них любовь и старался подарить её обратно. Прошу прощения, что я предал ваше доверие и уважение. Надеюсь я смогу искупить вину. Первым шагом будет интервью в студии RuHub, которое пройдёт 26 мая в 13:00 мск», — написал Дебс в Twitlonger.
Днём ранее в сети появились скриншоты того, как Себастьян Ceb Дебс оскорбил одного из игроков в рейтинговом матче Dota 2. Он назвал его «русской шлюхой» и «собакой из страны третьего мира». Подробнее о конфликте можно почитать здесь.
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