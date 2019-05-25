Глава Overwatch League займётся развитием киберспортивной сцены в Fortnite

Глава киберспортивной лиги Overwatch League Нейт Нанцер покинул Blizzard и перешёл в Epic Games. Об этом сообщили журналисты портала ESPN. На новой работе Нанцер займётся развитием киберспортивного направления в «королевской битве» Fortnite.



Ближайшим крупным турниром для Epic Games является Fortnite World Cup. Он будет проходить с 26 по 28 июля в Нью-Йорке (США). Призовой фонд соревнований составит $ 30 млн. Кроме того, до конца 2019 года студия разыграет на турнирах еще $ 70 млн.



Нейт Нанцер возглавлял OWL с момента создания турнира. После его ухода руководителем чемпионата назначен Пит Властелица, который отвечает также за развитие киберспорта в Blizzard.



Второй сезон Overwatch League будет проходить с 14 февраля по 25 августа. В отличие от первого сезона, количество участников выросло до 20 команд. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн.