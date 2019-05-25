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Глава Overwatch League займётся развитием киберспортивной сцены в Fortnite

Глава Overwatch League займётся развитием киберспортивной сцены в Fortnite
Киберспорт / Другие игры 0

Глава киберспортивной лиги Overwatch League Нейт Нанцер покинул Blizzard и перешёл в Epic Games. Об этом сообщили журналисты портала ESPN. На новой работе Нанцер займётся развитием киберспортивного направления в «королевской битве» Fortnite.

Ближайшим крупным турниром для Epic Games является Fortnite World Cup. Он будет проходить с 26 по 28 июля в Нью-Йорке (США). Призовой фонд соревнований составит $ 30 млн. Кроме того, до конца 2019 года студия разыграет на турнирах еще $ 70 млн.

Нейт Нанцер возглавлял OWL с момента создания турнира. После его ухода руководителем чемпионата назначен Пит Властелица, который отвечает также за развитие киберспорта в Blizzard.

Второй сезон Overwatch League будет проходить с 14 февраля по 25 августа. В отличие от первого сезона, количество участников выросло до 20 команд. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн.

Источник: ESPN US

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