Капитан состава OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс высказался касательно позиции Алексея Solo Березина в конфликте. Он заявил, что это правильная позиция, которая может быть очень полезна для сообщества. Также киберспортсмен пообещал сделать всё возможное для того, чтобы россиянин посетил EPICENTER Major.



«Что касается позиции Алексея Solo Березина, то я высоко ценю такую точку зрения. Это конструктивный подход. Алексей это профессиональный игрок, которого я очень уважаю. Мы множество раз сражались в матчах и я считаю, что такая жёсткая позиция — это полезная вещь для развития всего сообщества в целом. Он своим заявлением сообщил, что подобное поведением неприемлемо. Такие действия могут помочь развивать сообщество в дальнейшем.



Он выразил пожелание, чтобы Valve подключилась к решению этого вопроса и выработала приемлемое решение. Подчеркну, что очень важно развивать сообщество и за эту позицию я признателен. Я хотел бы добавить, что будет жаль, если Solo не сыграет на EPICENTER Major. Со своей стороны я сделаю всё, чтобы этого не произошло. Не хотелось бы, чтобы мои действия повлияли на это знаменательное событие. Уверен, что между OG и VP уже ведутся переговоры и убеждён, что ситуация будет решена полюбовно. Это станет нам уроком и мы сможем учиться на допущенных ошибках», — заявил Дебс.



Алексей Solo Березин заявил, что откажется от участия в турнирах Valve, пока разработчики не вмешаются в скандал с участием Себастьяна Ceb Дебса. При этом киберспортсмен не выдвинул конкретных требований, а просто попросил компанию выразить официальную позицию касательно сложившейся ситуации.

«Я готов понести любое наказание». Ceb ответил на вопросы RuHub Тысяча извинений и признаний ошибок. Французский киберспортсмен поучаствовал в прямой линии и пообещал искупить вину перед сообществом.

«Они мать продадут за MMR». Чемпиона The International 8 обвинили в расизме Себастьян Ceb Дебс не сдержался в рейтинговом матче и оскорбил русских игроков. Но его вряд ли накажут.