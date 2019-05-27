Боевой пропуск The International 9 приобрели более 1,5 млн игроков

Более 1,5 млн игроков Dota 2 приобрели Боевой пропуск The International 9. Такие данные предоставил портал Dota.Rgp.io.

С ростом продаж Battle Pass увеличилась и пользовательская база сервиса Dota Plus. Сейчас она составляет 2,2 млн. По данным площадки, количество активных подписок упало до 754 тыс. (33%), в то время как число неактивных достигло 1,4 млн (66%).

Первую строчку среди игроков с самым большим уровнем Боевого пропуска удерживает Абдулла ибн Салман ибн Абдул-азиз Аль Сауд — правнук действующего президента Саудовской Аравии. В Dota 2 он известен как Sweetheart Yuki Yukeo.

25% от внутриигровых продаж Battle Pass и всех цифровых предметов, связанных с ним, направляются в призовой фонд The International 9. На момент написания заметки сумма выросла до $ 14,3 млн. Это на $ 3,2 млн больше по сравнению с результатами в 2018 году.

Саудовский принц потратил около 878 тыс. рублей на Боевой пропуск в Dota 2