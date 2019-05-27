Valve подарит курьеров Collector's Baby Roshan владельцам сувенирных фигурок
В Dota 2 добавили курьеров Collector's Baby Roshan. Они достанутся владельцам Боевых пропусков, которые достигли 2000-го уровня (или выше) в 2017 и 2018 годах.
Пользователи форума Reddit полагают, что таким образом Valve хочет извиниться за задержку с отправкой фигурок. Статуэтки Рошана обещали разослать ещё в марте 2019 года.
Ранее CMD Collectibles вместе с Valve понадобилось время на редизайн. Первоначальная версия сувенирной продукции не устроила игроков.
Дата выпуска Collector's Baby Roshan неизвестна. В файлах игры упоминается, что предмет нельзя продать, передать или удалить.
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