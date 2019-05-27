Ninjas in Pyjamas выплатила зарплату бывшему тренеру состава по Dota 2

Киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas ответила на обвинения бывшего тренера состава по Dota 2 Аарона Clairvoyance Кима. В заявлении отмечается, что клуб выплатил специалисту двухмесячную зарплату. Деньги, положенные по контракту, отправили утром 27 мая. Это произошло сразу после того, как Ким прислал в бухгалтерию все необходимые бумаги.

Клуб не смог подписать новый контракт с тренером по Dota 2 в апреле из-за разногласий. В команде были готовы выделить 5% от турнирных призовых. Об этом организации сообщил капитан состава Питер PPD Дагер. Он предлагал сохранить Clairvoyance. По версии менеджмента, Аарон согласился на эти условия, но впоследствии изменил свое решение и потребовал 7,5%.

Команду не устроило поведение Кима. Дагер выступал за то, чтобы оставить специалиста, несмотря на отсутствие желания у игроков работать с ним. Однако тренер не поверил ему и обратился к подопечным напрямую. В заявлении утверждается, что Ким хотел разрушить доверительные отношения между капитаном и игроками.

В Ninjas in Pyjamas подчеркнули: вопросы о процентах от призовых решаются внутри состава. Клуб не принимает в этом участия.

В обращении отмечается, что Ким нарушил ряд пунктов о неразглашении конфиденциальной информации и исказил факты. Он также нанес репутационный вред людям, упомянутым в своем письме. Однако клуб не намерен обращаться в суд.

Аарон Clairvoyance Ким опубликовал письмо на восемь страниц, где рассказал о тирании капитана состава, долге со стороны клуба и нежелании подписывать контракт по заключению испытательного срока. Краткую версию можно прочитать здесь.