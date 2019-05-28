В Dota 2 вышел патч 7.22b

Разработчики Dota 2 выпустили патч 7.22b. Он коснулся шести персонажей, в том числе ослабил Dark Willow и Aghanim Grimstroke.
CLINKZ
Базовая сила увеличена на 2;
Урон от Searing Arrows уменьшен с 30/40/50/60 до 20/30/40/50;
Стоимость Searing Arrows уменьшена с 12 до 6/8/10/12;
Талант 15-го уровня ослаблен с +20 Searing Arrows до +15;
DARK WILLOW
BAT увеличен с 1,3 до 1,5;
Время накопления максимального урона в Shadow Realm увеличено с 3 до 4;
Талант 25 уровня ослаблен с +200 к скорости атаки до +175;
GRIMSTROKE
Входящий урон иллюзии, созданной с Scepter, увеличен с 200% до 350%;
Продолжительность жизни иллюзии с Scepter сокращена с 20 до 15;
LYCAN
Золото и опыт с волков от Scepter сокращены на половину;
Исправлена ошибка, когда волки от Scepter не наносили критический урон во время действия Shapeshift;
NECROPHOS
Тип урона Heartstopper Aura изменен с чистого на магический;
SLARK
Продолжительность действия Essence Shift на 4-м уровне сокращена с 120 до 100.
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