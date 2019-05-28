Ярослав NS Кузнецов: Себастьяну просто не повезло оказаться «крайним»

Комментатор и аналитик студии RuHub по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов прокомментировал расистский скандал с участием Себастьяна Ceb Дебса. Он заявил, что оскорбления — это всеобщая проблема и французскому игроку просто не повезло оказаться крайним.



«Ceb и его высказывание — это частный пример одной большой проблемы. Dota 2 — игра весьма стрессовая, в ней легко подгореть, это мы все знаем, эмоции будут выплескиваться. Люди будут нападать друг на друга вербально и в текстовом чате, а проблема, собственно, в том, что за этим никто не следит, плохое поведение никто не наказывает, людей никто не учит (кнутом, а можно и пряником иногда).



Ceb не прав, как и все, кто спалился в этом треде на Github'e (кстати, стоит понимать, что это просто капля в море подобных разговоров). То, что Ceb оказался среди них «самым левым», — просто ему не повезло. Другим, кто писал вещи и похуже, наоборот, повезло, и их выходки остались незамеченными. И что же делать теперь? Ну, если быть последовательным, то стоит пойти и поднять на вилы каждого, кто писал плохо что-то про русских (да и не только про русских, само собой, ведь оскорбление любой нации/расы — это непростительно), но я придерживаюсь мнения, что проблему так не решить, да и ни к чему хорошему это не приведёт. Проблема должна решаться на ином уровне. Она должна решаться законодательным органом, в нашем случае — Valve», — написал Кузнецов в «Телеграме».



В одном из рейтинговых матчей Себастьян Ceb Дебс оскорбил игрока. Он назвал его «русской шлюхой» и «собакой из страны третьего мира». После этого киберспортсмен принёс публичные извинения и заявил, что готов принять любое наказание от менеджмента OG и Valve.