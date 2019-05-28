Google закроет стрим-сервис YouTube Gaming

Компания Google объявила о закрытии игрового стрим-сервиса YouTube Gaming. Он прекратит работу 30 мая 2019 года. Причиной стало желание разработчиков расширить игровую аудиторию сервиса. По их мнению, классический YouTube поможет им в этом.



«У нас сильная аудитория в приложении YouTube Gaming, но игровая аудитория на классическом YouTube гораздо шире. Это место, где 200 миллионов геймеров ежедневно приходят в сервис, чтобы посмотреть ролики по любимым играм. За последний год они просмотрели более 12 млрд часов контента», — рассказала директор по управлению контентом YouTube Кристина Чен.



Теперь на YouTube появится раздел «Видеоигры», в котором расположится основной игровой контент. Компания обещает создать десятки тысяч страниц со всевозможными играми, чтобы облегчить поиск. Хостинг будет анализировать подписки пользователей, из которых будет выстраивать рекомендации.



YouTube Gaming появился в 2015 году. В рамках сервиса был создан ряд функций, которые перенесли в основной видеохостинг. Среди них тёмная тема YouTube, донаты и платная подписка.