Слух: Кирилл Boombl4 Михайлов заменит Иоанна Edward Сухарева в Na’Vi

Журналист и тренер команды ESPADA Алексей OverDrive Бирюков заявил, что Кирилл Boombl4 Михайлов станет новым игроком Natus Vincere. По его словам, он заменит в составе Иоанна Edward Сухарева.



Официального подтверждения этой информации нет. Что касается клуба, то менеджмент отказался от комментариев. Условия потенциального трансфера также держатся в секрете.



Кирилл Boombl4 Михайлов выступает на профессиональной сцене с 2017 года. Он играл за такие команды, как Elements Pro Gaming, Quantum Bellator Fire и Winstrike. Среди достижений киберспортсмена — 5-8-е место на ELEAGUE Major: Boston 2018, 15-16-е на FACEIT Major: London 2018 и множество призовых мест на других соревнованиях.



Предполагаемый состав Natus Vincere по CS:GO:

— Данил Zeus Тесленко

— Денис electronic Шарипов

— Александр s1mple Костылев

— Егор flamie Васильев

— Кирилл Boombl4 Михайлов.