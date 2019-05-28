Слух: Кирилл Boombl4 Михайлов заменит Иоанна Edward Сухарева в Na’Vi

Журналист и тренер команды ESPADA Алексей OverDrive Бирюков заявил, что Кирилл Boombl4 Михайлов станет новым игроком Natus Vincere. По его словам, он заменит в составе Иоанна Edward Сухарева.
Официального подтверждения этой информации нет. Что касается клуба, то менеджмент отказался от комментариев. Условия потенциального трансфера также держатся в секрете.
Кирилл Boombl4 Михайлов выступает на профессиональной сцене с 2017 года. Он играл за такие команды, как Elements Pro Gaming, Quantum Bellator Fire и Winstrike. Среди достижений киберспортсмена — 5-8-е место на ELEAGUE Major: Boston 2018, 15-16-е на FACEIT Major: London 2018 и множество призовых мест на других соревнованиях.
Предполагаемый состав Natus Vincere по CS:GO:
— Данил Zeus Тесленко
— Денис electronic Шарипов
— Александр s1mple Костылев
— Егор flamie Васильев
— Кирилл Boombl4 Михайлов.
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