Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений. Ошибки коснулись Alchemist, Lone Druid, Lycan и еще нескольких персонажей.



Например у Alchemist разработчики забыли поменять урон у Unstable Concoction и неверно рассчитано время превращения Lone Druid в другую форму. Также есть ошибочные описания навыков у Death Prophet и Lycan Wolves. Также неверно рассчитан урон способности Tree Volley у Tiny — он наносит 10% урона вместо 25%. Больше подробностей можно узнать здесь.



Патч 7.22 был добавлен в основной клиент Dota 2 в ночь с 24 на 25 мая. В нём студия добавила поддержку аганимов 24 оставшимся персонажам, добавили Mars в Captains Mode и многое другое.

В Dota 2 вышел патч 7.22. Mars и Io добавили в Captains Mode