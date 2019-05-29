В Dota 2 стартовало голосование на лучшие работы для Collector's Cache

Компания Valve запустила голосование на лучшие работы для Collector's Cache. Отбор завершится 3 июня.
В голосовании могут участвовать только владельцы Боевых пропусков. Игрокам предстоит выбрать лучшие сеты из 83 вариантов. Самые популярные, по версии сообщества, окажутся в сундуке.
В компании не стали уточнять, будет ли это один Collector's Cache или два, как в 2018 году. Сокровищница содержит непродаваемые предметы (исключение — невероятно редкие по качеству вещи). При покупке пользователь получает уровни Боевого пропуска.
В 2018 году за один сундук игроку начисляли 2 тыс. боевых очков, за семь — 5 тыс., за 14 — 20 тыс. Цена каждой сокровищницы составляла $ 2 или 125 рублей.
Призовой фонд The International 9 пополняется за счет внутриигровых продаж специальных предметов. На текущий момент он составляет $ 14,6 млн.
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