Ярослав Комков: трансфер Boombl4 — самый дорогой в российском киберспорте

Владелец холдинга Winstrike Ярослав Комков рассказал, как осуществлялись трансфер Кирилла Boombl4 Михайлова и аренда Иоана Edward Сухарева.
«С осени 2018-го за Кирилла шла ежедневная борьба между несколькими организациями, но мы отклоняли любые предложения, договорившись с игроком, что будем рассматривать предложения только от одной команды. Переход в NAVI – это его мечта и его решение, которые мы обещали поддержать.
Бумыч навсегда останется частью Winstrike, и мы надеемся, что однажды он вернётся. Более опытным, сильным и развитым игроком. Удачи тебе, кэп!
Трансфер состоялся только благодаря открытому и честному поведению CEO NAVI Евгения Золотарёва, который не использовал традиционных для рынка методов давления на игрока, а сделал официальный запрос и приехал в Москву на двухдневные переговоры.
Это очень сложная и объёмная сделка, которая делает Бумыча самым дорогим российским киберспортсменом в истории.
Помимо самой суммы трансфера в контракт заложены бонусы за удачные выступления Кирилла, опция обратного выкупа и аренда Эдварда. В СНГ не так часто освобождаются такие игроки. Это уникальный опыт и знания, которые он получил, выступая на высочайшем уровне и соревнуясь с лучшими командами», — заявил Комков Cyber.Sport.ru.
Сегодня, 29 мая, Natus Vincere приобрела Кирилла Boombl4 Михайлова. Сумма сделки не разглашается. В команде он занял место Иоана Edward Сухарева, который перешёл в Winstrike Team на правах аренды.
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