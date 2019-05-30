Edward стал новым капитаном Winstrike Team

Иоанн Edward Сухарев подтвердил, что будет выполнять роль капитана в Winstrike Team. Он также заявил, что его соглашение об аренде составляет три месяца. Подробнее о сделке можно прочитать здесь.
«Друзья, рад вам сообщить что у меня все хорошо. Впереди меня ждет много всего нового и интересного. Сегодня я прибыл в Москву что бы приступить к тренировкам с новой командой и в новой роли капитана. Ближайшие три месяца я буду выступать за Winstrike.
Эта новая роль меня как и пугает так и вдохновляет одновременно, это новое пространство для творчества, самому интересно как поменяется мой стиль игры и отношение к ней. Вообще, все очень интересно происходит и меня не покидает ощущение, что всё только к лучшему. Увидимся на сервере.
P.S. Буду искать своего следующего момента с фнатик на тускане)», — говорится в сообщении, опубликованном в «Инстаграме».
Иоанн Edward Сухарев присоединился к Winstrike Team 29 мая. Киберспортсмен заменил Кирилла Boombl4 Михайлова, который ушел в Natus Vincere. Владелец Winstrike назвал трансфер Михайлова самым дорогим в истории российского киберспорта.
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