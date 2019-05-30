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На мобильных платформах вышла полноценная версия Auto Chess с Боевым пропуском

На мобильных платформах вышла полноценная версия Auto Chess с Боевым пропуском
Киберспорт / Dota 2 0

Drodo Studio приготовила релизную версию Auto Chess для мобильных платформ, пишет VPEsports. Обновление уже доступно для скачивания для бета-тестеров на iOS и Android.

В будущем их автоматически переведут на глобальные серверы с сохранённым прогрессом, а саму игру переименуют в Duoduo Auto Chess. Выпуск полноценной отдельной версии состоится сегодня, 30 мая.

В честь этого события создатели запустили первый сезон. Он продлится два месяца. Вместе с его запуском в игру добавили Боевой пропуск. Пользователи должны выполнять задания, прокачивать уровни и получать награды.

Duoduo Auto Chess — самостоятельный проект, основанный на Dota Auto Chess — кастомной карте для Dota 2. Бета-тестирование игры началось в апреле 2019-го. В феврале Valve предлагала совместное сотрудничество, однако стороны не пришли к соглашению. Сейчас обе компании разрабатывают собственные игры.

Valve выпустит собственную игру в духе Dota Auto Chess

Источник: VPEsports

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