На мобильных платформах вышла полноценная версия Auto Chess с Боевым пропуском

Drodo Studio приготовила релизную версию Auto Chess для мобильных платформ, пишет VPEsports. Обновление уже доступно для скачивания для бета-тестеров на iOS и Android.
В будущем их автоматически переведут на глобальные серверы с сохранённым прогрессом, а саму игру переименуют в Duoduo Auto Chess. Выпуск полноценной отдельной версии состоится сегодня, 30 мая.
В честь этого события создатели запустили первый сезон. Он продлится два месяца. Вместе с его запуском в игру добавили Боевой пропуск. Пользователи должны выполнять задания, прокачивать уровни и получать награды.
Duoduo Auto Chess — самостоятельный проект, основанный на Dota Auto Chess — кастомной карте для Dota 2. Бета-тестирование игры началось в апреле 2019-го. В феврале Valve предлагала совместное сотрудничество, однако стороны не пришли к соглашению. Сейчас обе компании разрабатывают собственные игры.
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