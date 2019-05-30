Открылся предзаказ на Death Stranding. Новая игра Хидео Кодзимы выйдет 8 ноября

Death Stranding выйдет 8 ноября. Об этом стало известно из нового геймплейного видео от студии Kojima Productions. Игра точно появится на платформе PS4. Выпустят ли её на других устройствах, неизвестно.
Японская версия ролика получилась больше — 9 минут и 34 секунды. В нём показали битву с боссом и новые кадры.
Главную роль в Death Stranding исполнил Норман Ридус («Ходячие мертвецы»). Он играет Сэма Портера Бриджеса — человека, который должен наладить связь между изолированными городами и раздробленным обществом.
Вместе с ним в проекте поучаствовали Гильермо дель Торо (режиссер «Формы воды»), Мадс Миккельсен («Ганнибал»), Линдси Вагнер («Бионическая женщина»), Николас Виндинг Рефн (режиссер «Драйва»), Леа Сейду («Жизнь Адель») и другие.
В магазине Playstation Store уже открылся предварительный заказ. Базовая версия Death Stranding обойдётся в 4499 рублей. Цифровое расширенное издание стоит 5099 рублей. В него входят золотые предметы, аватары, саундтрек и видео о создании игры — Timefall.
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