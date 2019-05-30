Zeus: я искренне хочу поделиться с Boombl4 опытом и передать ему свои знания

Даниил Zeus Тесленко прокомментировал трансфер Кирилла Boombl4 Михайлова. Он высоко оценил качества новичка и назвал его человеком, способным стать настоящим капитаном команды.

О поисках пятого игрока

«Кандидатуры было три. Речь шла о том, что нам нужен пятый игрок, с одной стороны, который будет жестко выходить первым и давать хедшоты. С другой стороны, нужен ли нам человек, который будет давать коллы и какие-то расклады во время раунда? Или это должен быть просто спокойный игрок, как Astralis взяла Magisk, и у них все хорошо зашло? Все стрелки падали именно на нашего героя — на BoombI4. Во-первых, он был капитаном в своей прошлой команде. Когда он не был капитаном, то настреливал больше и жестче, но и в роли капитана он достаточно хорошо играет».

О BoombI4 как возможном капитане команды

«В перспективе BoombI4 мог бы стать капитаном команды. Я искренне хочу поделиться с ним опытом и передать ему свои знания. Думаю, отчасти от этого тоже отталкивались при выборе его кандидатуры.



Мы с ним общаемся, дружим. Я вижу в нем лидерские качества. У него есть проблемы с лишним весом — он весит 170 кг, и это действительно много. <...> Но суть не в этом. Ему не важен лишний вес Он настолько уверен в себе и целеустремлен, настолько фанат своего дела, что живет в CS:GO. Мечтой всей его жизни было попасть в NaVi, и вот вам пример, что мечты сбываются. Эти качества мне в нем очень нравятся. Он волевой парень, не будет никогда сдаваться, а только идти вперед».

В блоге Тесленко также отметил, что с новым составом он рассчитывает как минимум победить на мэйджоре, как максимум — занять топ-1 в мировом рейтинге.

29 мая Natus Vincere приобрела у Winstrike Team Кирилла Boombl4 Михайлова. Глава холдинга Winstrike Ярослав Комков назвал сделку самой дорогой в истории российского киберспорта.