Microsoft представила подписку Game Pass для пользователей ПК
Компания Microsoft представила игровую подписку Game Pass для игроков на ПК, пишет Eurogamer. Она будет включать новые и недавно вышедшие игры — всего около 100+ проектов от 75 разработчиков и издателей.
Владельцы Game Pass также получат скидку в 20% на игры и 10% на дополнения, если захотят приобрести их в Microsoft Store.
Во время время Microsoft пообещала выпускать свои игры на ПК в разных цифровых магазинах. Так, например, в Steam появятся коллекция ремастеров Halo, Gears 5 и переиздание трилогии Age of Empires.
Где будет распространяться подписка, не уточняется. Цена и дата выхода также неизвестны. Больше подробностей компания расскажет 9 июня на конференции E3 2019.
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