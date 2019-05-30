Natus Vincere распустила состав по Rainbow Six после падения в Challenger League

Natus Vincere распустила состав по Rainbow Six Siege. Руководство согласовало трансфер Лукаса korey Цвингманна с LeStream Esport. С остальными четырьмя игроками не стали продлевать контракты.

Спортивный директор Андрей B1ad3 Городенский заявил, что клуб не может продолжать сотрудничество с командой, не разделяющей убеждения Na'Vi в полной мере.

К сожалению, несмотря на переход в NAVI, не все игроки смогли найти должную мотивацию и общий язык для решения внутренних проблем. В конечном итоге немецкий состав не выдержал конкуренции, что привело к потере слота в Pro League, — заключил Городенский.

Несмотря на падение в Challenger League, организация сохранит присутствие в дисциплине. Сейчас клуб занимается поиском новых игроков. Анонс состава запланирован на июнь.

Na'Vi приобрела слот в Pro League у организации Mock-it Esports в феврале 2019 года. По результатам девятого сезона состав занял последнюю строчку и вылетел в дивизион ниже.