Маркус pronax Уолстен завершил карьеру профессионального игрока в CS:GO. Об этом шведский киберспортсмен заявил на своей странице в «Твиттере».

В обращении он отметил, что пришла пора «двигаться к нечто большему», чем он сам. Уолстен обещал рассказать о своём будущем в ближайшее время.

Pronax начал профессиональную карьеру в Counter-Strike 1.6 в 2007 году. Его первой командой стала Meet Your Makers. Прежде чем попасть во Fnatic, он сменил 17 составов. Именно со шведской организацией Уолстен добился своих главных успехов — трёх побед на мэйджорах по CS:GO.

В последние годы игрок представлял такие команды, как GODSENT, Envoy, Digital Chaos, Chaos Esports Club и Team Ancient. За всю карьеру 27-летний киберспортсмен заработал на соревнованиях более $ 230 тыс.