Опубликованы подробности второго сезона Apex Legends и события Legendary Hunt

Студия Respawn поделилась планами по развитию Apex Legends. 4 июня в «королевской битве» стартует событие Legendary Hunt. Ивент продлится две недели. Пользователям предстоит пройти ряд испытаний, за которые положены образы разной редкости для персонажей и оружия. Последняя награда — скин на Бладхаунд.
На время ивента появится новый режим — Apex Elite. Он создан для опытных команд. Чтобы поучаствовать в нём, необходимо попасть в пятёрку лучших во время матча. В следующей игре вы будете состязаться с тройками, которые достигали тех же результатов.
Разработчики предупреждают: чтобы постоянно участвовать в Apex Elite, необходимо всегда заканчивать игру в пятёрке. Кроме того за попадание в топ-5 теперь дают один уровень Боевого пропуска (раз в сутки).
Чтобы ускорить прогрессию, авторы Apex Legends устроят специальную акцию. С 7 по 10 июня пользователи будут получать двойной опыт. Старт намечен на 20:00 мск.
В Боевой пропуск также добавят несколько легендарных образов: для штурмовой винтовки R-301 и персонажа Рэйф. Первый подарят автоматически, второй откроется при достижении 15-го уровня.
Создатели «королевской битвы» собираются добавить ряд улучшений для Battle Pass во втором сезоне. Например, в игре появятся ежедневные и еженедельные задания. За их выполнение игроки смогут повысить уровень пропуска. Так разработчики хотят ускорить прокачку до 100-го уровня.
Помимо этого они включат в Боевой пропуск больше легендарных образов. На первом уровне пользователь получит три скина. Каждый следующий будет открываться через 25 уровней (на 25, 50, 75 и 100). При достижении 110-го уровня можно получить дополнительные награды.
Авторы пересмотрели содержимое Battle Pass. Вместо новых реплик для персонажей они добавят материалы, необходимые для крафтинга. Вместе с этим они сократят количество значков со статистикой.
Больше подробностей разработчики расскажут 8 июня на конференции EA Play 2019.
- 31 мая 2019
-
13:52
-
13:05
-
12:14
- 30 мая 2019
-
20:25
-
19:55
-
19:27
-
17:48
-
16:44
-
14:03
-
13:31
-
00:46
-
00:31
- 29 мая 2019
-
19:24
-
18:13
-
17:21
-
15:46
-
14:40
-
13:49
-
13:20
-
00:25
- 28 мая 2019
-
18:05
-
16:11
-
12:10
-
06:01
- 27 мая 2019
-
18:00
-
17:18
-
15:02
-
13:18
-
12:52
- 26 мая 2019
-
18:10
-
16:02
-
14:22
-
13:53
-
13:24
- 25 мая 2019
-
21:22