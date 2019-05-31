Опубликованы подробности второго сезона Apex Legends и события Legendary Hunt

Студия Respawn поделилась планами по развитию Apex Legends. 4 июня в «королевской битве» стартует событие Legendary Hunt. Ивент продлится две недели. Пользователям предстоит пройти ряд испытаний, за которые положены образы разной редкости для персонажей и оружия. Последняя награда — скин на Бладхаунд.

Новый образ для Бладхаунд Фото: https://www.ea.com/

На время ивента появится новый режим — Apex Elite. Он создан для опытных команд. Чтобы поучаствовать в нём, необходимо попасть в пятёрку лучших во время матча. В следующей игре вы будете состязаться с тройками, которые достигали тех же результатов.

Разработчики предупреждают: чтобы постоянно участвовать в Apex Elite, необходимо всегда заканчивать игру в пятёрке. Кроме того за попадание в топ-5 теперь дают один уровень Боевого пропуска (раз в сутки).

Чтобы ускорить прогрессию, авторы Apex Legends устроят специальную акцию. С 7 по 10 июня пользователи будут получать двойной опыт. Старт намечен на 20:00 мск.

В Боевой пропуск также добавят несколько легендарных образов: для штурмовой винтовки R-301 и персонажа Рэйф. Первый подарят автоматически, второй откроется при достижении 15-го уровня.

Новые образы R-301 и Рэйф Фото: https://www.ea.com/

Создатели «королевской битвы» собираются добавить ряд улучшений для Battle Pass во втором сезоне. Например, в игре появятся ежедневные и еженедельные задания. За их выполнение игроки смогут повысить уровень пропуска. Так разработчики хотят ускорить прокачку до 100-го уровня.

Помимо этого они включат в Боевой пропуск больше легендарных образов. На первом уровне пользователь получит три скина. Каждый следующий будет открываться через 25 уровней (на 25, 50, 75 и 100). При достижении 110-го уровня можно получить дополнительные награды.

Авторы пересмотрели содержимое Battle Pass. Вместо новых реплик для персонажей они добавят материалы, необходимые для крафтинга. Вместе с этим они сократят количество значков со статистикой.

Больше подробностей разработчики расскажут 8 июня на конференции EA Play 2019.