Edward — об уходе из Na'Vi: я уже давно был в предвкушении этого момента

Иоанн Edward Сухарев прокомментировал своё исключение из состава Natus Vincere в интервью Cybersport.ru.
«Я, признаться, уже давно был в предвкушении этого момента — наверное, около года. Поэтому то, что произошло, — это не сюрприз, но я всё равно переживал. Это долгое время было моим внутренним страхом. Когда случилось, то я воспринял всё со стрессом, потому что моя жизнь менялась. Но в то же время я даже обрадовался, потому что это наконец произошло — лёд тронулся, я вышел из состояния застоя.
Эмоции в процессе разговора присутствовали — куда же без них. Ведь я привык к NaVi, мне тяжело покидать это место», — заключил игроков.
Natus Vincere провела перестановки в команде 29 мая. Иоанна Сухарева клуб отправил в аренду в Winstrike Team. На его место руководство подписало Кирилла Boombl4 Михайлова. Глава Winstrike назвал трансфер самым дорогим в истории российского киберспорта. Стороны отказались называть сумму сделки.
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