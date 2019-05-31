Activision анонсировала Call of Duty: Modern Warfare. Игра выйдет 25 октября

Компания Activision представила Call of Duty: Modern Warfare. Релиз шутера состоится 25 октября на PC, PS4 и Xbox One. Авторы обещают поддержку кросс-платформенного мультиплеера. При этом в игре не будет традиционного сезонного пропуска.
Разработчики называют новую часть «мягким» перезапуском серии. В сюжете не будут учитываться события предыдущих игр. Среди персонажей, знакомых игрокам, вернётся Капитан Прайс. Именно его изображение попало на обложку шутера.
В Activision заверили, что новая история будет выстроена вокруг «серой» морали. «Мы решили, что вся наша сюжетная кампания будет об этом — о сложной с моральной точки зрения природе современной войны», — говорится в заявлении разработчиков.
Авторы также пообещали, что у каждой из сторон конфликта (США, России и повстанцы) появится своя мотивация. При этом никто из участников боевых действий не будет представлен как правый или виноватый.
Оформить предзаказ можно в цифровых магазинах на всех основных платформах. Базовая версия игры на PC обойдётся в 1999 рублей, на PS4 — 3999 рублей, Xbox One — $ 59,99 (около 3900 рублей). Максимальная стоит 3499 рублей на PC, 5799 рублей на PS4 и $ 99,99 (около 6500 рублей) на Xbox One.
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