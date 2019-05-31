RAMZES666: я стараюсь ничего не читать, мне неинтересно, что обо мне пишут

Керри Virtus.pro Роман RAMZES666 Кушнарёв рассказал Kanobu о своём отношении к хейтерам и объяснил, как на него повлияло звание «Апостола нашего времени» от журнала Esquire.

О хейтерах

«Я стараюсь вообще ничего не читать. Я полностью абстрагируюсь. Мне неинтересно, что обо мне пишут. В реальной жизни мне, например, достаточно тяжело проехать на метро или вообще куда-то выйти. У меня запоминающийся цвет волос, поэтому меня легко узнают. Но если ко мне подходят, то только с позитивными вещами, негатива в реальной жизни от фанатов ни разу не было.

О звании «Апостола нашего времени»

«Это же они меня так назвали, а не я себя. Может быть, они меня и считают «апостолом», я же считаю себя тем же, что и раньше. Есть узкий круг близких, с которыми я обычный человек, и они знают меня настоящего».

Журнал Esquire в мартовском номере опубликовал список «12 апостолов нашего времени». Вместе Кушнарёвым в нём оказались фигуристка Алина Загитова и боец MMA Хабиб Нурмагомедов.