Роман Нагучев: киберспорт телевизору не нужен, именно поэтому его там нет

Спортивный комментатор Роман Нагучев объяснил Cybersport.ru, почему киберспорт не интересен классическому телевидению.
«[Нужен ли киберспорт телевизору?] Нет. Киберспорт телевизору не нужен. Именно поэтому его нет. Он был, мы посмотрели, что это были за цифры, оценили вовлеченность аудитории. Нет, не нужен.
[Работа на перспективу?] Конечно. Но в формате «прямо сейчас» у киберспорта нет аудитории, которая была бы выгодна телевидению. Может быть, спустя какое-то время она появится — уже когда вырастет.
Были целые телеканалы, посвященные играм, и они все провалились. Последний пример — это Gameshow, который просто исчез. Так происходит, потому что аудитория ориентирована на интернет, на онлайн.
У меня вообще есть теория, что киберспорт на телике невозможен, потому что в него интереснее играть, быть непосредственным участником. В интернете ты можешь сразу писать комменты, быть участником трансляции, а телевизор ты можешь только молча смотреть. Но я думаю, что в ближайшие годы ТВ изменится, и ты уже сможешь делать там то же, что и в интернете. Тогда туда и придёт молодёжная аудитория», — отметил Нагучев.
В России киберспортивные передачи и соревнования показывают «Матч ТВ» и телеканал Е. Еще один канал готовится к запуску в будущем. «Медиа Альянс» планирует открыть GINX Esports TV на территории России.
Свои телеканалы о киберспорте есть в Германии и Южной Корее. Регулярно соревнования по видеоиграм показывают на ESPN, Disney XD и ABC.
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