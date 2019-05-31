Edward: я согласился на период в три месяца, потом стану свободным агентом

Иоанн Edward Сухарев дал большое интервью Cybersport.ru, где рассказал об адаптации к роли капитана, переходе в Winstrike Team и любви к CS:GO.

О роли капитана

«Сейчас я ещё нахожусь на этапе познания некоторых элементов этой роли. Но в то же время мне нравится, мне правда комфортно. В NaVi я исполнял совершенно другую роль. В роли капитана нужно больше углубляться в игру, нужно больше активности — тех вещей, которых мне не хватало в NaVi. Сейчас меня это очень вдохновляет. Вся эта ситуация, которая произошла, заставляет меня расти, прогрессировать в понимании игры, изменять свой стиль. Это трудно, но очень приятно».

О переходе в Winstrike Team

«Женя [Золотарёв], когда вёл переговоры, наверное, получил запрос. Ему описали положение Winstrike в тот момент. А положение было непростое: скоро начнутся отборочные, и если бы мы сейчас не укомплектовали состав, то потом это сделать было бы уже нельзя. Winstrike попросила помочь, я согласился — на период в три месяца. А потом я стану свободным агентом. Пока такой план».

О любви к CS:GO

«Кто бы что ни говорил, все мы пришли сюда, чтобы играть и наслаждаться этой игрой. Все эти страсти, кики, не кики — это всё так, информационные поводы. А игра всегда будет оставаться основой. Поэтому любите её, любите то, что вы делаете!»

Иоанн Edward Сухарев покинул основной состав Natus Vincere 29 мая. На его место клуб взял Кирилла Boombl4 Михайлова. Сейчас киберспортсмен выступает за Winstrike Team на правах аренды.