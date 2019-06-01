Разработчики Mortal Kombat 11 опубликовали трейлер нового персонажа — Шанг Цунга

Студия NetherRealm опубликовала новый трейлер игры Mortal Kombat 11. В нём разработчики показали нового персонажа — Шанг Цунга. Герой сохранил образ, который сыграл Кэри-Хироюки Тагава в первом фильме.

В видеоролике показали способности героя. В ходе битвы он может трансформироваться в несколько других персонажей — Ермака, Рептилию, Рэйна, Смоука, Скорпиона, Сабзиро и Нуба Сайбота.



Он станет одним из четырёх новых героев. Авторы также пообещали добавить в игру Ночного Волка, Синдел и Спаун. Еще есть два неанонсированных персонажа, которых разработчики объявят позже.



Пользователи смогут сыграть за Шанг Цунга после 18 июня. Вместе с ним в игру добавят классические образы Скорпиона, Сабзиро и Нуба Сайбота.