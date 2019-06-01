TNC Predator выбыла с ESL One Birmingham 2019
Team Secret обыграла TNC Predator во втором раунде нижней сетки чемпионата ESL One Birmingham 2019. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Команда прошла в третий этап и гарантировала себе место в топ-4 турнира. Следующим соперником состава станет Gambit Esports. Матч пройдёт 1 июня, начало — в 21:45 мск.
TNC Predator покинула соревнования. Киберспортсмены заняли 5-6-е место и заработали $ 12 тыс.
ESL One Birmingham 2019 проходит в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс.
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