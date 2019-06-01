Gambit Esports вылетела из ESL One Birmingham 2019
Gambit Esports уступила Team Secret в третьем раунде лузеров турнира ESL One Birmingham 2019. Матч закончился со счётом 0:2.
Европейский коллектив прошёл в финал нижней сетки. Команда сразится с PSG.LGD. Встреча пройдёт 2 июня, начало — в 14:00 мск. Победитель отправится в гранд-финал, чтобы побороться за главный приз в размере $ 125 тыс. Ранее участники встречались на групповом этапе, где сыграли вничью.
Gambit заняла четвёртое место. Состав получил $ 20 тыс.
ESL One Birmingham 2019 не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.
- 1 июня 2019
-
23:13
-
17:27
-
17:05
-
15:47
-
13:32
- 31 мая 2019
-
23:03
-
18:13
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
13:52
-
13:05
-
12:14
- 30 мая 2019
-
20:25
-
19:55
-
19:27
-
17:48
-
16:44
-
14:03
-
13:31
-
00:46
-
00:31
- 29 мая 2019
-
19:24
-
18:13
-
17:21
-
15:46
-
14:40
-
13:49
-
13:20
-
00:25
- 28 мая 2019
-
18:05
-
16:11
-
12:10
-
06:01
- 27 мая 2019
-
18:00
Партнерский контент