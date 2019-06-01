Gambit Esports вылетела из ESL One Birmingham 2019

Gambit Esports уступила Team Secret в третьем раунде лузеров турнира ESL One Birmingham 2019. Матч закончился со счётом 0:2.

Европейский коллектив прошёл в финал нижней сетки. Команда сразится с PSG.LGD. Встреча пройдёт 2 июня, начало — в 14:00 мск. Победитель отправится в гранд-финал, чтобы побороться за главный приз в размере $ 125 тыс. Ранее участники встречались на групповом этапе, где сыграли вничью.



Gambit заняла четвёртое место. Состав получил $ 20 тыс.



ESL One Birmingham 2019 не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.