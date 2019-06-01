В Dota 2 добавили отдельную модель для Aghanim’s Scepter из Рошана

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором добавила модель Aghanim’s Scepter, выпадающего из Рошана. Кроме того, разработчики поправили работу аганимной ультимативной способности Dragon Knight и внесли некоторые косметические изменения.

Список изменений:

— добавлена модель Aghanim's Scepter, выпадающего из Roshan;

— добавлены частицы ультимейту Dragon Knight с Aghanim's Scepter;

— изменено количество полигонов для предметов на руки и спину.



Выпадающий из Рошана Aghanim’s Scepter был добавлен в патче 7.22. Он может заменить Refresher Shard после третьей смерти монстра. Он также гарантированно выпадает из четвёртого Рошана. Полный список изменений баланса можно найти здесь.