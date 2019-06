Определились еще два участника WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon

В Америке и Азии завершились отборочные этапы на WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon. Путевки заработали Infamous и Royal Never Give Up.

WePlay! Dota 2 Tug of War: Dire America Фото: liquipedia.net

Европейско-аргентинский состав обыграл в финале J.Storm со счетом 3:1. Китайская команда разгромила Neon Esports со счетом 3:0.

Сетка WePlay! Dota 2 Tug of War: Dire Asia Фото: liquipedia.net

По результатам отборочных Роман Resolut1on Фоминок из J.Storm и Ду Monet Пэн из Royal Never Give Up получили звание MVP и сумму в $ 5 тыс. Вице-чемпионы заработали по $ 6 тыс. за выступление, полуфиналисты — по $ 2 тыс.

Даты проведения WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon пока неизвестны. В турнире примут участие 8 команд. Помимо RNG и Infamous на соревнования в Киеве приедут Ninjas in Pyjamas и пять приглашенных составов. Призовой фонд составит $ 300 тыс.