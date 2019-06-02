Dexerto: Из Blizzard намеревается уйти ряд высокопоставленных сотрудников

Компания Blizzard готовится расстаться с несколькими высокопоставленными сотрудниками, пишет портал Dexerto со ссылкой на анонимные источники. Об увольнении собираются объявить в ближайшие две недели.
Основная причина — взаимоотношения с Питом Властелицей. Сотрудники устали работать с директором Activision Blizzard Esports, поскольку чувствуют недостаток мотивации. Источник Dexerto считает, что он слишком сосредоточен на коммерциализации киберспорта вместо создания программ для сообщества.
Другой собеседник портала указывает на проблему взаимодействия с начальством. Он убежден, что топ-менеджмент не имеет представления о специфике работы киберспорта. Однако донести свою позицию до него невозможно — руководство придерживается своего видения.
Журналист Ричард Льюис не уточняет, как много человек может уйти из компании. Однако в списках фигурирует Ким Фан — директор по продукции киберспортивного направления. Она работает в Blizzard 13 лет.
Пит Властелица пришел в Activision Blizzard в 2016 году после работы на FOX Sports, где отвечал за создание контента на цифровом рынке. При нем Activision Blizzard увеличила количество слотов Overwatch League с 12 до 20 и начала готовить запуск франшизной лиги по Call of Duty. После ухода Нейта Нанцера в Epic Games директор Activision Blizzard Esports занимает должность руководителя OWL.
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