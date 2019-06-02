Mou: сейчас я буду совершенствовать свой английский, я открыт для любого региона

Игрок Gambit Esports Рустем mou Телепов рассказал Cybersport.ru об интересе со стороны зарубежных команд и планах на будущее.
«Месяц назад мне поступило хорошее предложение присоединиться к американской команде, но я не стал лукавить и сказал, что уровень моего английского не слишком хорош. А это был бы хороший шанс проявить себя. Так что сейчас я буду совершенствовать свой английский. Я открыт для любого региона, но хотелось бы, конечно, играть за коллектив из СНГ», — заявил Телепов.
Mou сейчас числится в основном составе Gambit Esports, однако состав временно заморожен. В клубе готовы рассматривать варианты по продаже игроков, если такие предложения возникнут. На майноре по CS:GO будет выступать молодёжный состав. К восстановлению основного вернутся после мэйджора.
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