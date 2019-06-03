Team Secret выиграла ESL One Birmingham. Puppey во второй раз подряд стал MVP

Team Secret победила в гранд-финале ESL One Birmingham 2019. Матч против Evil Geniuses завершился со счетом 3:2. Команда Клемента Puppey Иванова взяла четвертый трофей от ESL. Это мировой рекорд в Dota 2.

Статистика первой карты Фото: dotabuff.com

Статистика второй карты Фото: dotabuff.com

Статистика третьей карты Фото: dotabuff.com

Статистика четвертой карты Фото: dotabuff.com

Статистика пятой карты Фото: dotabuff.com

За победу Team Secret получила $ 125 тыс. Вице-чемпионам досталось $ 65 тыс. PSG.LGD, которая заняла третье место, заработала $ 35 тыс., Gambit Esports, оказавшаяся на четвертой строчке, — $ 20 тыс.

Приз самого ценного игрока достался Клементу Puppey Иванову. Для него это вторая награда подряд после MDL Disneyland Paris Major. Вместе с трофеем он получил сертификат на € 50 тыс. Сумму можно потратить на покупку автомобиля Mercedes-Benz у официальных диллеров.



MVP соревнований определялся по результатам голосования среди зрителей и аналитиков (в соотношении 40% на 60%).

Сетка турнира Фото: liquipedia.net

ESL One Birmingham 2019 проходил в Англии с 28 мая по 2 июня. 12 команд боролись за призовой фонд в $ 300 тыс.