Team Secret выиграла ESL One Birmingham. Puppey во второй раз подряд стал MVP

Team Secret победила в гранд-финале ESL One Birmingham 2019. Матч против Evil Geniuses завершился со счетом 3:2. Команда Клемента Puppey Иванова взяла четвертый трофей от ESL. Это мировой рекорд в Dota 2.
За победу Team Secret получила $ 125 тыс. Вице-чемпионам досталось $ 65 тыс. PSG.LGD, которая заняла третье место, заработала $ 35 тыс., Gambit Esports, оказавшаяся на четвертой строчке, — $ 20 тыс.
Приз самого ценного игрока достался Клементу Puppey Иванову. Для него это вторая награда подряд после MDL Disneyland Paris Major. Вместе с трофеем он получил сертификат на € 50 тыс. Сумму можно потратить на покупку автомобиля Mercedes-Benz у официальных диллеров.
MVP соревнований определялся по результатам голосования среди зрителей и аналитиков (в соотношении 40% на 60%).
ESL One Birmingham 2019 проходил в Англии с 28 мая по 2 июня. 12 команд боролись за призовой фонд в $ 300 тыс.
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