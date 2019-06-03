Boombl4: хочу увидеться с Astralis, посмотреть им в лицо и сказать, что их съем

Кирилл Boombl4 Михайлов дал первое интервью с момента перехода в Natus Vincere. В разговоре с командный YouTube-каналом он рассказал о сильных сторонах Astralis и желании сдвинуть датчан с первого места мирового рейтинга.
«Первые самые сложные шаги — внеигровые. Всегда, когда ты начинаешь играть с новыми ребятами, тебе нужно найти к каждому подход, пытаться использовать самые сильные стороны человека.
В том же стиле играют Astralis — они идеально знают свои роли и свои сильные стороны. Их организация и Дэнни zonic Соренсен делают большой акцент на внеигровую дисциплину, они занимаются физической подготовкой, снимают видео, это делает им командный дух.
Они супер уверены в себе. Они просто хорошо играют в CS. Я считаю, что их легко сломать. Я жду первого матча с Astralis.
Нельзя всегда побеждать — это нереально. Хотелось бы свергнуть Astralis именно тогда, когда я пришел в команду. У меня есть мысли, как это сделать. Я уверен, что их легко сломать. Хочу увидеться с этими парнями, посмотреть им в лицо и сказать, что сейчас их съем», — заключил Михайлов.
Boombl4 подписал контракт с Natus Vincere 29 мая. Глава Winstrike Team Ярослав Комков назвал сделку самой дорогой в истории российского киберспорта.
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