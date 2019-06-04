Blizzard начала продажи пакета предметов Masters в Hearthstone

Компания Blizzard запустила в продажу пакет предметов Masters для Hearthstone. Об этом студия сообщила на сайте игры. Его стоимость составляет 1099 рублей. Часть от его продаж отправится в призовой фонд чемпионатов Hearthstone Masters Tour 2019. Точная доля не раскрывается.



В состав набора вошли 10 комплектов «Возмездия теней», 10 комплектов «Растахановых игрищ», новый герой «Властелин грома» и рубашка для карт.

Ближайшим чемпионатом серии станет Hearthstone Masters Tour 2019 Las Vegas. Он пройдёт с 14 по 16 июня в Лас-Вегасе (США). Участники разыграют призовой фонд в $ 250 тыс.