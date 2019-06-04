YouTube и Twitch запретили несовершеннолетним стримить без присмотра родителей

Стрим-платформы YouTube и Twitch ввели новые ограничения для юных пользователей. Компании запретили несовершеннолетним стримерам вести трансляции без присмотра родителей. Причиной стал скандал с размещением ссылок на ролики, представляющие интересы для педофилов.



«YouTube — это компания, состоящая из родителей и семей. Мы всегда будем делать всё возможное, чтобы предотвратить использование нашей платформы для эксплуатации несовершеннолетних. Дети и семьи заслуживают лучшей защиты, которую мы можем предложить. Мы вкладываем средства в технологии, чтобы обеспечить её», — говорится в заявлении Google.



Google запретила детям до 13 лет пользоваться стриминговой платформой без присутствия взрослых. Кроме этого корпорация намерена разработать специальный алгоритм для поиска детского контента, нарушающего правила платформы. Сервис Twitch в свою очередь целиком запретил детям до 13 лет пользоваться платформой, а юношам с 13 до 18 лет разрешили использование под присмотром родителей.



В феврале 2019 года пользователь YouTube Мэтт Уотсон опубликовал собственное расследование того, как педофилы размещали в комментариях ссылки с таймкодами на кадры с непристойными позами детей-стримеров. Они использовали для этого специальные алгоритмы. После этого несколько крупных компаний отозвали рекламу с видеохостинга. В их числе Epic Games, Nestle, Walt Disney и другие.