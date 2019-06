Ferrari присоединилась к списку участников чемпионата 2019 F1 New Balance Esport

Организаторы киберспортивного турнира 2019 Formula 1 New Balance Esports Series укомплектовали состав участников. Последней командой стала Ferrari, которая раньше не участвовала в подобных чемпионатах.



В чемпионате примут участие 10 команд. Кроме Ferrari в их число вошли Mercedes AMG Petronas Motorsport, Aston Martin Red Bull Racing, Alfa Romeo Racing, McLaren F1 Team, Rich Energy Haas F1 Team, Renault F1 Team, Red Bull Toro Rosso Honda, SportPesa Racing Point F1 Team and ROKiT Williams Racing.



Все участники примут участие в стадии драфта, где выберут своих гонщиков. После этого пройдёт онлайн-отбор, который позволит выбрать самых лучших для дальнейшего участия. Лидеры отправятся в Pro Series, где им предстоит проехать 12 гонок. Они разыграют призовой фонд в $ 500 тыс., что вдвое больше, чем в прошлом году.



Formula 1 New Balance Esports Series — это ежегодный чемпионат по автосимулятору F1, основанный в 2017 году. Действующим чемпионом является Брэндан Лейх, который в 2018 выступал от команды Mercedes-AMG Petronas Esports.