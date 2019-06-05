В Apex Legends стартовало новое игровое событие. Героям добавили русскую озвучку

Студия Respawn выпустила патч 1.2 для Apex Legends. Обновление исправило множество ошибок, удалило ряд эксплойтов (например, лечиться при распрыжке), внесло незначительные изменения в распределении предметов на карте и добавило озвучку на разных языках, в том числе и на русском.
Вместе с выпуском патча в «королевской битве» стартовало новое событие — «Легендарная охота». Оно продлится до 18 июня. Пользователям предстоит проходить внутриигровые испытания. В награду игроки получат новые образы для персонажей, эмблемы и скины на оружие.
В этот же период доступна возможность прокачать свой Боевой пропуск. Чтобы заработать целый уровень, необходимо попасть в топ-5 лучших команд матча (обновляется раз в сутки). Еще один шанс появится с 7 по 10 июня. Разработчики собираются устроит выходные двойного опыта.
Внутриигровой магазин также пополнится эксклюзивными образами. Ассортимент будет обновляться раз в 3-4 дня.
31 мая Respawn раскрыла первые подробности второго сезона Apex Legends. Подробнее о нем расскажут 8 июня на трансляции EA Play.
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