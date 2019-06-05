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В Apex Legends стартовало новое игровое событие. Героям добавили русскую озвучку

В Apex Legends стартовало новое игровое событие. Героям добавили русскую озвучку
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Respawn выпустила патч 1.2 для Apex Legends. Обновление исправило множество ошибок, удалило ряд эксплойтов (например, лечиться при распрыжке), внесло незначительные изменения в распределении предметов на карте и добавило озвучку на разных языках, в том числе и на русском.

Вместе с выпуском патча в «королевской битве» стартовало новое событие — «Легендарная охота». Оно продлится до 18 июня. Пользователям предстоит проходить внутриигровые испытания. В награду игроки получат новые образы для персонажей, эмблемы и скины на оружие.

В этот же период доступна возможность прокачать свой Боевой пропуск. Чтобы заработать целый уровень, необходимо попасть в топ-5 лучших команд матча (обновляется раз в сутки). Еще один шанс появится с 7 по 10 июня. Разработчики собираются устроит выходные двойного опыта.

Внутриигровой магазин также пополнится эксклюзивными образами. Ассортимент будет обновляться раз в 3-4 дня.

31 мая Respawn раскрыла первые подробности второго сезона Apex Legends. Подробнее о нем расскажут 8 июня на трансляции EA Play.

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