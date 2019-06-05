ArsZeeqq: в Virtus.pro мне дали карт-бланш: «Делай с нами что считаешь нужным»

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов объяснил Kanobu разницу между тренером в классическом спорте и киберспорте. Он также рассказал, какие отношения выстроились в его команде между ним и игроками.
«Такого, как в спорте, что тренер самый главный и за всех всё решает, в киберспорте ещё нет. Но игроки подсознательно хотят чего-то подобного. Они хотят разделить часть ответственности с тренером, чтобы он помогал в решении сложных моментов. Например, игроки не всегда могут говорить друг другу негативные вещи, так что сами игроки были бы рады, чтобы тренер был этаким «боссом», но такого, к сожалению, в киберспорте ещё нет.
Например, в Virtus.pro ребята с самого начала были ко мне очень лояльно настроены. Они дали мне карт-бланш со словами: «Делай с нами что считаешь нужным, а мы посмотрим, что из этого выйдет».
[За кем остаётся последнее слово?] Тут всё зависит от команды, у кого-то всё всегда решается демократично голосованием, а у других есть более жёсткая иерархия в команде. В Virtus.pro всё-таки в сложной ситуации последнее слово будет за капитаном», — заключил Усов.
Virtus.pro заменила тренера 19 сентября 2019 года. При нём команда взяла титулы The Kuala Lumpur Major и Adrenaline Cyber League 2019, занимала вторые места на The Chongqing Major и DreamLeague Season 11 и дважды оказывалась на третьих строчках MDL Macau 2019 и World Electronic Sports Games 2018.
- 5 июня 2019
-
12:55
-
12:23
- 4 июня 2019
-
20:31
-
18:30
-
16:13
-
14:36
-
13:27
-
12:38
-
10:38
- 3 июня 2019
-
20:21
-
19:09
-
17:46
-
13:05
-
12:10
-
00:20
- 2 июня 2019
-
15:52
-
15:25
-
12:23
- 1 июня 2019
-
23:49
-
23:13
-
17:27
-
17:05
-
15:47
-
13:32
- 31 мая 2019
-
23:03
-
18:13
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
13:52
-
13:05
-
12:14
- 30 мая 2019
-
20:25
-
19:55
-
19:27