ArsZeeqq: в Virtus.pro мне дали карт-бланш: «Делай с нами что считаешь нужным»

Тренер Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов объяснил Kanobu разницу между тренером в классическом спорте и киберспорте. Он также рассказал, какие отношения выстроились в его команде между ним и игроками.

«Такого, как в спорте, что тренер самый главный и за всех всё решает, в киберспорте ещё нет. Но игроки подсознательно хотят чего-то подобного. Они хотят разделить часть ответственности с тренером, чтобы он помогал в решении сложных моментов. Например, игроки не всегда могут говорить друг другу негативные вещи, так что сами игроки были бы рады, чтобы тренер был этаким «боссом», но такого, к сожалению, в киберспорте ещё нет.

Например, в Virtus.pro ребята с самого начала были ко мне очень лояльно настроены. Они дали мне карт-бланш со словами: «Делай с нами что считаешь нужным, а мы посмотрим, что из этого выйдет».

[За кем остаётся последнее слово?] Тут всё зависит от команды, у кого-то всё всегда решается демократично голосованием, а у других есть более жёсткая иерархия в команде. В Virtus.pro всё-таки в сложной ситуации последнее слово будет за капитаном», — заключил Усов.

Virtus.pro заменила тренера 19 сентября 2019 года. При нём команда взяла титулы The Kuala Lumpur Major и Adrenaline Cyber League 2019, занимала вторые места на The Chongqing Major и DreamLeague Season 11 и дважды оказывалась на третьих строчках MDL Macau 2019 и World Electronic Sports Games 2018.