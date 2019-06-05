BurNIng: мне кажется странным, что тренеры всё решают на драфте за игроков

Тренер Team Aster Сюй BurNIng Чжилэй выступил против подхода других специалистов, которые занимаются драфтом за игроков. Он убеждён, что из-за этого страдает максимальный уровень команд.
«Драфт должны вести игроки, а тренер — сидеть сзади и давать советы. Мне кажется странным, что некоторые тренеры всё решают за своих подопечных. Из-за этого максимальный уровень команды будет ниже. Посмотрите на Virtus.pro, Team Liquid и Team Secret — у них драфтом занимаются игроки. Впрочем, нужно понимать: подобное применимо в тех случаях, когда у тебя в составе есть человек, способный взять на себя эту роль», — цитирует специалиста VPEsports.
Сюй BurNIng Чжилэй работает тренером с июля 2018 года. Первым клубом стал Invictus Gaming, за который киберспортсмен выступал в разные периоды своей игровой карьеры. Второй командой выступила Team Aster, где он совмещает должности тренера и совладельца организации.
В сезоне-2018/19 Чжилэй дважды выводил свой состав на мэйджоры по Dota 2: The Kuala Lumpur Major и The Chongqing Major. Однако на последующих турнирах его команда не проходила отборочные этапы.
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