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BurNIng: мне кажется странным, что тренеры всё решают на драфте за игроков

BurNIng: мне кажется странным, что тренеры всё решают на драфте за игроков
Киберспорт / Dota 2 0

Тренер Team Aster Сюй BurNIng Чжилэй выступил против подхода других специалистов, которые занимаются драфтом за игроков. Он убеждён, что из-за этого страдает максимальный уровень команд.

«Драфт должны вести игроки, а тренер — сидеть сзади и давать советы. Мне кажется странным, что некоторые тренеры всё решают за своих подопечных. Из-за этого максимальный уровень команды будет ниже. Посмотрите на Virtus.pro, Team Liquid и Team Secret — у них драфтом занимаются игроки. Впрочем, нужно понимать: подобное применимо в тех случаях, когда у тебя в составе есть человек, способный взять на себя эту роль», — цитирует специалиста VPEsports.

Сюй BurNIng Чжилэй работает тренером с июля 2018 года. Первым клубом стал Invictus Gaming, за который киберспортсмен выступал в разные периоды своей игровой карьеры. Второй командой выступила Team Aster, где он совмещает должности тренера и совладельца организации.

В сезоне-2018/19 Чжилэй дважды выводил свой состав на мэйджоры по Dota 2: The Kuala Lumpur Major и The Chongqing Major. Однако на последующих турнирах его команда не проходила отборочные этапы.

Источник: VPEsports

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