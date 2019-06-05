Несовершеннолетнего стримера из FaZe Clan забанили на Twitch

Стриминговая платформа Twitch заблокировала канал Патрика H1ghsky1. Ни игрок, ни профессиональный клуб никак не отреагировали на случившееся. Точные причины не называются. В компании не ответили на запрос портала Dexerto.
В СМИ связывают случившееся с возрастом стримера. В конце мая Тернер Tfue Тенни подал в суд на FaZe Clan. Он обвинил организацию в жадности. По его словам, клуб забирал 80% доходов. В иске также утверждалось, что руководство подписало контракт с игроком 11 лет, о чем он уведомил комиссию по охране труда.
Терни не стал называть имен. Однако в СМИ посчитали, что речь идет о H1ghsky1. Патрик заключил соглашение в марте 2019. На тот момент ему было 11. В аккаунтах в социальных сетях и на сайте FaZe указано, что ему исполнилось 13. В случае, если это ложь, клуб привлекут к ответственности за нарушение трудового законодательства.
4 июня Twitch ввела запрет на стриминг для геймеров, которым не исполнилось 13 лет. Подросткам 13-18 лет разрешается проводить трансляции под присмотром родителей.
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