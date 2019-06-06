Valve исправила ошибку в системе жалоб ролевого матчмейкинга Dota 2

Компания Valve выпустила очередной корректирующий патч для Dota 2. В нём разработчики внесли несколько изменений в систему наблюдений за матчами, а также исправили ошибку в системе репортов ролевого матчмейкинга.



Изменения игрового клиента:

— добавлен ряд дополнительных настроек для камеры обсервера

— исправлена ошибка в системе репортов ролевого матчмейкинга из-за которой игроки не могли пожаловаться на пользователя, сменившего роль после старта матча



Ролевой матчмейкинг появился в игре после выхода боевого пропуска The International 2018. В нём игроки могут искать матч с учётом выбранной роли, на которой они хотят играть. В настоящее время он доступен владельцам компендиума, а также подписчикам Dota Plus.



Полный список изменений доступен на Reddit.

