Valve исправила ошибку в системе жалоб ролевого матчмейкинга Dota 2

Компания Valve выпустила очередной корректирующий патч для Dota 2. В нём разработчики внесли несколько изменений в систему наблюдений за матчами, а также исправили ошибку в системе репортов ролевого матчмейкинга.
Изменения игрового клиента:
— добавлен ряд дополнительных настроек для камеры обсервера
— исправлена ошибка в системе репортов ролевого матчмейкинга из-за которой игроки не могли пожаловаться на пользователя, сменившего роль после старта матча
Ролевой матчмейкинг появился в игре после выхода боевого пропуска The International 2018. В нём игроки могут искать матч с учётом выбранной роли, на которой они хотят играть. В настоящее время он доступен владельцам компендиума, а также подписчикам Dota Plus.
Полный список изменений доступен на Reddit.
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