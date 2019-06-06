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Epic Games изменила даты отборочных на Чемпионат мира по Fortnite

Epic Games изменила даты отборочных на Чемпионат мира по Fortnite
Киберспорт / Другие игры 0

Студия Epic Games перенесла 10-ю неделю отборочных Чемпионата мира по Fortnite на 5 дней. Квалификация пройдёт 20-21 июня. Причиной стало совпадение сроков проведения с турниром Fortnite Pro-AM, который состоится 15-16 июня.

Чемпионат Fortnite Pro-AM является часть мероприятия Fortnite Summer Block Party. На нём игроки встречаются с фанатами и знаменитостями. В прошлом году победитель определил благотворительную организацию, которая получила пожертвования от Epic Games.

Финальный этап Fortnite World Cup состоится с 26 по 28 июля. Призовой фонд соревнований составляет $ 30 млн.

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