Epic Games изменила даты отборочных на Чемпионат мира по Fortnite

Студия Epic Games перенесла 10-ю неделю отборочных Чемпионата мира по Fortnite на 5 дней. Квалификация пройдёт 20-21 июня. Причиной стало совпадение сроков проведения с турниром Fortnite Pro-AM, который состоится 15-16 июня.



Чемпионат Fortnite Pro-AM является часть мероприятия Fortnite Summer Block Party. На нём игроки встречаются с фанатами и знаменитостями. В прошлом году победитель определил благотворительную организацию, которая получила пожертвования от Epic Games.



Финальный этап Fortnite World Cup состоится с 26 по 28 июля. Призовой фонд соревнований составляет $ 30 млн.

