Несовершеннолетний игрок FaZe Clan начал стримить на YouTube вместо Twitch

Несовершеннолетний игрок команды FaZe Clan по Fortnite Патрик H1ghsky1 возобновил свои трансляции на YouTube после бана в сервисе Twitch. Об этом сообщил портал Dexerto. Согласно требованиям сервиса, за стримами юного киберспортсмена наблюдает его мама.



«Сейчас я стримлю на YouTube, потому что моя запись на Twitch была заблокирована из-за моего несовершеннолетия. Да, мне всего 12 лет, и я солгал, чтобы исполнить свою мечту. Я не должен был лгать, но я не мог ждать ещё два года», — заявил Патрик во время прямой трансляции.



Канал H1ghsky1 на Twitch заблокировали днём ранее. Различные СМИ связали это с возрастом игрока. В мае Тернер Tfue Тенни подал иск к FaZe Clan, где упомянул ряд нарушений, включая контракт с 11-летним мальчиком. Он не назвал имени, но журналисты предположили, что это был H1ghsky1. На сайте команды указано, что ему 13 лет, в то время как в марте 2019 года ему было всего 11. В случае подтверждения информации киберспортивный клуб могут привлечь к ответственности.

Несовершеннолетнего стримера из FaZe Clan по Fortnite забанили на Twitch