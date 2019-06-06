В сети появился трейлер Darksiders: Genesis

Англоязычный портал IGN опубликовал трейлер новинки — Darksiders Genesis. Судя по всему, THQ Nordic решила выпустить проект в жанре Action/RPG на подобии Diablo. Подробности проекта пока не раскрываются, но согласно описанию в игре появится новый герой — Strife.

Вероятно компания решила таким образом привлечь внимание к презентации игры на E3 2019. Ранее, поклонники обнаружили в расписании выставки панель, посвящённую проекту. Согласно описанию, новинка будет развивать франшизу в новом направлении.

Выставка E3 2019 пройдёт с 8 по 11 июня в Лос-Анджелесе (США). Мероприятия посетят такие разработчики как Bethesda, Microsoft, Square Enix, THQ Nordic, Nintendo и другие.