В сети появился трейлер Darksiders: Genesis
Англоязычный портал IGN опубликовал трейлер новинки — Darksiders Genesis. Судя по всему, THQ Nordic решила выпустить проект в жанре Action/RPG на подобии Diablo. Подробности проекта пока не раскрываются, но согласно описанию в игре появится новый герой — Strife.
Вероятно компания решила таким образом привлечь внимание к презентации игры на E3 2019. Ранее, поклонники обнаружили в расписании выставки панель, посвящённую проекту. Согласно описанию, новинка будет развивать франшизу в новом направлении.
Выставка E3 2019 пройдёт с 8 по 11 июня в Лос-Анджелесе (США). Мероприятия посетят такие разработчики как Bethesda, Microsoft, Square Enix, THQ Nordic, Nintendo и другие.
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